Des élèves sont porteurs du Covid-19 à Molenbeek, Schaerbeek et Woluwe-Saint-Pierre.

Un élève de l’école communale n° 7 de Molenbeek a été testé positif au Covid-19. Un parent de l’enfant a contacté l’un de ses professeurs lundi après-midi pour en informer l’école. “Une fois les autorités communales et médicales prévenues, la procédure sanitaire a été lancée : nous avons directement placé en quarantaine la bulle de l’enfant de quatrième primaire”, explique le cabinet de la bourgmestre Catherine Moureaux (PS). Outre les enfants et adultes qui ont été en contact avec l’élève, une bulle a également été mise en place en troisième primaire, de manière préventive cette fois. “L’enfant concerné a un petit frère en troisième primaire mais il n’a pas encore été testé. Par mesure de précaution, nous avons préféré mettre sa bulle en quarantaine.”

La commune annonce par ailleurs avoir envoyé une lettre à tous les parents de l’école pour les informer de la situation et renforcé les mesures sanitaires au sein de l’établissement. “Deux femmes de ménage supplémentaire y ont été envoyées.”

L’école n° 7 n’est pas le premier établissement bruxellois à devoir faire face à un cas de Covid-19. Mardi, c’est Schaerbeek qui a annoncé la fermeture jusqu’à vendredi de l’école communale n° 6. Quatre enfants d’une même fratrie ont été signalés comme porteurs du virus. La crèche Les amis de Mimi, attenante à l’établissement scolaire, a également été fermée car elle compte de nombreux frères et sœurs d’élèves scolarisés à l’école n° 6. La décision du pouvoir organisateur de fermer préventivement l’établissement a été appuyée par le médecin de la Commission communautaire commune (Cocom).

À Woluwe-Saint-Pierre, ce sont les élèves de première, quatrième et sixième années de l’école communale de Stockel qui sont mis en quarantaine. Un élève de douze ans a été testé positif au virus et ses deux petites sœurs sont scolarisées dans le même établissement, en première et quatrième primaires. Pour tous les élèves qui fréquentent ces années académiques, l’année scolaire est donc d’ores et déjà terminée. Un rendez-vous sera planifié pour la remise des CEB. Toutes les autres classes peuvent, elles, se poursuivre sans inquiétude dans le respect strict des consignes de sécurité sanitaire. Quant à l’école maternelle de Stockel, totalement isolée des locaux et des élèves de l’enseignement primaire, elle reste ouverte.

“Les médecins du travail ont été avertis pour ce qui concerne tout le personnel enseignant et encadrant qui travaille dans l’école. Les adultes qui ont été en contact direct avec les enfants de la famille ont été mis en quarantaine également. Quant aux parents, ils ont été personnellement avertis de la situation par la direction de l’école. Nous surveillons la situation minute par minute et nous tiendrons informés les personnes concernées de l’évolution de la situation”, assurent le bourgmestre Benoît Cerexhe (CDH) et l’échevine de l’Enseignement Françoise de Callataÿ (CDH).