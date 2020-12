Six nouveaux habitats modulaires ont été implantés temporairement à Bruxelles, sur un terrain de 1.000m2 de citydev.brussels situé rue de Barcelone à Forest afin d'y héberger des sans-abri, a annoncé lundi l'opérateur immobilier public, par voie de communiqué. L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat associant citydev et les associations de l'action "400 toits", à la base d'une expérience-pilote de ce type lancée il y a deux ans, déjà sur un site de l'opérateur immobilier.

L'action 400 toits est menée par différentes associations regroupées afin de trouver des solutions globales visant à en finir avec le sans-abrisme en Région de Bruxelles-Capitale. Elle est portée par Infirmiers de rue, Habitat & Humanisme, le Forum, L'Entraide Saint-Gilloise, Archi Human, le Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l'Habitat, Rolling Douche, HuNeeds, Collectiv-A, SoHoNet et la Fondation 4Wings. Le renouvèlement du partenariat permettra de loger six personnes actuellement sans abri dans le courant du premier trimestre 2021, dans des studios modulaires et déplaçables de qualité, sur un terrain qui abritera à terme un projet mixte de citydev.brussels. Ces modules seront implémentés dans le principe d'occupation temporaire pour une durée de deux ans renouvelable. "Suite à l'expérience positive sur le terrain "BridgeCity" de citydev, sur lequel nous avons pu reloger deux personnes sans-abri avec grande satisfaction, il est important de déployer ce type d'habitats modulaires déplaçables à d'autres endroits dans la ville. A Bruxelles où plus de 750 personnes vivent en rue, créer des solutions de logement rapidement est primordial pour mettre fin au sans-abrisme", a expliqué Adrienne Vanvyve, porte-parole de la campagne.

"Nous recherchons par tous les moyens à mettre notre patrimoine immobilier en cours de développement au service des besoins de la ville. Cela vaut pour des projets à vocation économique ou culturelle mais aussi des projets à vocation sociale. Dans ce cas-ci, l'intérêt de la démarche est autant d'apporter une solution d'hébergement temporaire pour des personnes mal logées que d'expérimenter une solution innovante qui pourrait être généralisée partout à Bruxelles", a ajouté Benjamin Cadranel, administrateur général de citydev.brussels En Région bruxelloise, le nombre de personnes sans-abri et mal logées a augmenté de 142% en seulement dix ans, passant de 1.729 (en 2008) à 4.187 (en 2018). Cette situation risque d'empirer avec la crise sanitair