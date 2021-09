© Tartine et Boterham

La crise sanitaire n’a pas cassé l’esprit d’entreprise dans la boulangerie ! A Bruxelles depuis quelques mois, on compte 5 et bientôt 6 boulangeries artisanales nouvelles avec chacune une originalité dans l’approche du métier. Géry Brusselmans, à l’origine du site indépendant tartine-et-boterham.be qui recense les bonnes boulangeries artisanales a fait le point sur ces nouvelles venues et donne les “musts” de chaque boulanger.

Un comptoir-magasin ouvert par un ancien de la finance qui voue une passion au levain bien sûr. A découvrir des pains au froment, au petit épeautre ou au riz-sarrasin, ainsi que des délicieuses baguettes et brioches. Vincent Linard pétrit et boule une partie de la nuit et en journée dans un atelier situé sur place, à l’arrière du bâtiment.

Av. Georges-Henri, 441 – 1200 Woluwe-Saint-Lambert

C’est le royaume des viennoiseries et autres brioches avec des spécialités lyonnaises bien maîtrisées puisque les patrons viennent de là-bas !

Rue des Minimes, 7 – 1000 Bruxelles

© Tartine et Boterham



Il fait du pain et de fameuses belles miches d’ailleurs et elle fait la cuisine italienne comme là-bas. On peut manger sur place, emporter en service traiteur ou simplement acheter son pain. Un super concept. (Photo de une)

Rue Antoine Bréart, 20A – 1060 St-Gilles

Plus atelier que boulangerie, Kiekebich fonctionne sur commande pour ne rien jeter. Tout est fait en circuit court et en fermentation longue.

Quai Fernand Demets, 23 – 1070 Anderlecht

Une boulangerie qui fait ses pains au levain et qui se déclare militante avec des prix différenciés pour que tout le monde puisse acheter : de -20 % à +10 %. Et l’équilibre est là, de même que le goût.

Rue Josaphat, 101 – 1030 Schaerbeek

© Tartine et Boterham



Compagnon Bakery

Elle ouvrira dans 2 à 3 semaines autour d’une proposition originale : proposer des pains de tradition anglaise, française et allemande ! Parmi les spécialités des buns sucrés et des sandwiches pour le midi avec des baguettes de tradition française. En face de l’hôpital d’Ixelles.

Rue Jean-Paquot, 44 – 1050 Ixelles