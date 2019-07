Le nouveau gouvernement bruxellois se renouvelle fortement. Rachid Madrane est nommé président du parlement.

Hier soir, les six partis de la nouvelle coalition bruxelloise ont voté en faveur de la déclaration de politique générale présentée plus tôt dans l’après-midi. Place désormais au casting et la répartition des matières pour chaque parti.

On le sait depuis le début : le socialiste Rudi Vervoort sera ministre-président. C’est son troisième mandat, dont un repris à mi-mandat. Il prêtera serment ce jeudi à 13h30 devant le Roi. Ses compétences : la prévention et la sécurité, le tourisme, les institutions biculturelles, le logement, la rénovation urbaine, le développement territorial, le transport rémunéré de personnes, la politique en faveur des personnes handicapées et les transports scolaires.

L’autre heureuse élue socialiste francophone se nomme Nawal Ben Hamou. C’est la surprise de ce nouveau gouvernement. Fadila Laanan mise au ban suite aux critiques relatives à sa gestion de l’Agence Bruxelles-Proprete, les paris grimpaient sur le nom de Caroline Désir, placée depuis des années, toujours pas gagnante. C’est Nawal Ben Hamou, non élue au parlement fédéral, qui sera secrétaire d’État. Elle s’occupera de l’égalité des chances et des cultes. Elle sera aussi ministre francophone de la cohésion sociale, de l’enseignement, de la culture et des sports au sein de l’exécutif de la Cocof.

Rachid Madrane devient quant à lui président du parlement bruxellois.

Numéro 2 du gouvernement, Elke Van den Brandt (Groen) s’occuperait quant à elle de la mobilité et des travaux publics.

Chez Ecolo, Alain Maron est nommé ministre. À l’heure de boucler cette édition, le nom de la secrétaire d’État dévolu à Ecolo n’était pas encore désigné. L’on sait néanmoins qu’ils devraient traiter entre autres de l’économie, de l’énergie et de l’environnement, sans oublier la propreté publique.

Bernard Clerfayt (Défi) sera lui aussi ministre. Il a hérité des matières portées, entre autres, par son prédécesseur au gouvernement bruxellois Didier Gosuin : l’emploi, la formation mais aussi le bien-être animal, la transition numérique et les pouvoirs locaux. À la Cocom, il aura le budget, les allocations familiales et la fonction publique. À la Cocof, il s’occupera de la formation et les relations internationales. À Schaerbeek, il sera remplacé par Cécile Jodogne.

Sven Gatz (Open-VLD) récupère le portefeuille de Guy Vanhengel, à savoir le budget les finances.

Quant à Pascal Smet (SP.A), il devrait recevoir le commerce extérieur, l’urbanisme et le Siamu.