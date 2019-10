Six personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone dans la nuit de samedi à dimanche à Molenbeek-Saint-Jean.

Les propriétaires avaient réussi eux-mêmes à éteindre un début d'incendie de cuisine, ont indiqué les pompiers de Bruxelles. Les services de secours ont été appelés vers 00h30 à la rue du Korenbeek pour une dame âgée qui faisait un malaise, les membres de sa famille craignant les conséquences d'une maladie chronique.

"Mais une fois sur les lieux, le détecteur CO des ambulanciers s'est immédiatement déclenché, affichant le niveau 2, soit une concentration importante", explique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers bruxellois. "Plusieurs ambulances et une équipe du SMUR ont immédiatement été appelées à l'aide. La dame âgée a été sévèrement intoxiquée et emmenée à l'hôpital, tout comme les cinq autres membres de la famille."

L'intoxication au CO est due initialement à un début d'incendie de cuisine survenu plus tôt dans la soirée. Une casserole a pris feu et les habitants ont réussi a éteindre eux-mêmes les flammes. Ils n'ont toutefois pas réussi à ventiler l'habitation, respirant les émanations de CO toute la soirée.