En 2018, 56 personnes sont mortes en Belgique des suites de l'incendie d'une habitation, indique jeudi Leef! Brandveilig, une coupole regroupant plusieurs zones de secours. On a ainsi décompté 33 décès en Wallonie, 17 en Flandre et 6 à Bruxelles. La province de Limbourg ne déplore aucun décès. Le bilan 2017 s'élevait à 53 morts, celui de 2016 à 78.

C'est en province de Hainaut que les victimes ont été les plus nombreuses (14), suivies par celle de Liège (11) et de Flandre orientale (9). Il y a eu 6 morts à Bruxelles, 5 en Brabant Flamand, 3 en Brabant wallon et en province de Namur, 2 en province de Luxembourg et en Flandre occidentale et 1 en province d'Anvers.

La plus jeune victime était âgée de 2 ans et la plus âgée de 91 ans. L'âge moyen des victimes était de 63 ans. Dans 68% des cas, le sinistre est survenu dans une maison unifamiliale.