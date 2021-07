La solidarité bruxelloise envers les sinistrés wallons s'organise ce vendredi matin dans plusieurs communes. Voici les points de collectes ouverts ce vendredi.

Evere a ainsi organisé une collecte. Les personnes qui souhaitent apporter leurs dons peuvent se rendre rue de Paris 112A jusqu'à 13h.

Même initiative du côté d'Anderlecht. "Nous lançons un appel à la solidarité pour les communes sinistrées suite aux inondations dans le pays". Les Anderlechtois peuvent venir déposer des vivres non-périssables, des vêtements, des jouets et de petit mobilier à la salle communale Henri Simonet - rue Théo Verbeeck 10 - dès ce vendredi de 11h à 17h, samedi, dimanche et lundi de 9h à 14h. "Une équipe d'agents municipaux sera disponible pour aider à nettoyer l'espace public et des équipements municipaux, dont un bateau, seront également mis à disposition des communes qui en ont besoin", a précisé le bourgmestre anderlechtois Fabrice Cumps (PS).

Idem pour Saint-Josse-ten-Noode. Le point de collecte se trouve rue Brialmont 23. Il est ouvert jusqu'à 17 h. Une autre collecte est organisée par l'agence immobilière Gestea avenue Louise 331, jusqu'à 16h ce vendredi. Couvertures, lits de camps, matelas, oreillers mais aussi vêtements, produit d'hygiène et denrées non périssables sont les bienvenues.

A Watermael-Boitsfort, un point de collecte a été ouvert hier sur la place Keym. A Uccle, une récolte de vêtements, couvertures et biens de première nécessité sera organisée demain samedi de midi à 18h avenue Dolez 4.

Leemans Bruno, le président de club de football KSP FC Haren, organise une grande collecte avec les bénévoles du club. Rendez-vous au club de foot (rue du Hall des Sports 21 à Haren) ce vendredi mais aussi mardi et mercredi prochains de 10h à 13h et de 17h à 20h. Cette initiative se déroule en collaboration avec la Ville de Bruxelles. Le transport des dons sera assuré par l'entreprise BigMat Haren, qui met ses camions à disposition pour la répartition vers les zones sinistrées.

Le Royal Léopold FC fait quant à lui don de son stock d'équipements de l'année passée aux personnes sinistrées : pantalons, t-shirts, pulls, vestes, etc. Les personnes intéressées peuvent contacter le club via sa page Facebook.