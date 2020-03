De nombreuses initiatives solidaires émergent sur les réseaux sociaux et dans les communes.

Envoyer une lettre à une personne isolée, faire les courses pour une personne âgée, utiliser les services de livraison à domicile des restaurants en difficulté : sur les réseaux sociaux, les Bruxellois et Bruxelloises s’organisent pour que les mesures prises pour éviter la propagation du coronavirus ne laissent personne de côté. Face à la fermeture des écoles, de nombreux étudiants proposent ainsi leurs services en tant que baby-sitters.

À Forest, le projet “Correspondance” invite de son côté les citoyens de lutter contre l’isolement et la solitude en faisant connaissance avec un senior de la commune par voie postale. “Durant cette période de quarantaine, tout est permis : fausses cartes postales de vacances, déclarations d’amour, récits de vie, enquêtes journalistiques, etc.” La lettre est à remettre au service senior de la commune qui se charge de la transmettre à une personne âgée isolée. À Auderghem, c’est un service de livraison de livres à domicile que la commune organise notamment pour lutter contre la solitude. À Evere, le CPAS et les associations seront mobilisés pour répondre aux incertitudes des personnes isolées et faire leurs courses si nécessaire.

Sur le groupe Facebook La Schaerbeekoise, Nadia propose aux seniors du quartier Helmet de faire leurs courses. “Il me semble naturel dans ce genre de période un peu affolante de venir en aide aux personnes plus fragiles. Je sais qu’il y a pas mal de personnes âgées dans mon quartier. Si on peut leur permettre de rester chez elles à l’abri comme les médecins le recommandent, c’est merveilleux.”

L’initiative “Solidarité bxl – Covid-19” invite quant à elle les Bruxellois (es) qui le souhaitent à remplir un formulaire précisant le ou les domaines dans lesquelles ils peuvent apporter leur aide : soutien alimentaire (distributions et constitutions de colis), soutien sanitaire (médicaments, gel pour les mains), mise à disposition de locaux (ASBL, maison de quartier, association) pour réception de colis, soutien à la petite enfance, soutien scolaire, surveillance. Anas a partagé le projet sur Facebook. “La solidarité citoyenne représente un pilier fondamental qui devrait conditionner les fondements de notre société. J’ai déjà eu pas mal de retours et des initiatives intéressantes de création d’ateliers pour produire des masques, des documents de prévention adaptés aux différents publics, des distributions de colis, etc.”

D’autres citoyens s’inquiètent des conséquences de la fermeture des cafés, bars et restaurants pour les indépendants. Sur les réseaux sociaux, les messages fleurissent pour lister les établissements à soutenir : “Quels restos resteront ouverts dans notre belle commune pour les livraisons/take away ? Envie d’aider les indépendants près de chez nous à faire face à la situation.” Un groupe d’entraide pour les membres de la scène horeca belge a également été créé sur Facebook. Intitulé “Entraide Horeca Belgique Covid-19”, il permet aux personnes concernées de se tenir informées des initiatives, besoins et idées.