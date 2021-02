Il y a un an, le gouvernement bruxellois et Brupartners lançaient la stratégie GO4Brussels 2030, prolongation officielle de la dynamique lancée en étroite collaboration avec les collèges communautaires et les interlocuteurs sociaux bruxellois. L’objectif : relever de manière collective les défis de la transition économique, sociale et climatique. Mais la crise sanitaire a sérieusement impacté tous les secteurs, bouleversant le contenu et la méthode de concertation habituelle.

Le sommet social bruxellois de ce mercredi a permis de définir les chantiers prioritaires pour l'année 2021, dont la garantie jeunesse et la lutte contre le décrochage scolaire mais aussi le plan régional de soutien aux familles monoparentales. La stratégie qualification-emploi et le redéploiement économique de la Région autour de la stratégie de transition reste essentiel, la réforme du secteur des maisons de repos et le Plan social-santé intégré sont également des priorités. Gouvernement et partenaires sociaux analyseront également les possibilités en terme de télétravail généralisé pour la période post-Covid-19.

Les interlocuteurs sociaux ont également présenté leur première contribution sur les projets bruxellois soumis au fédéral et à la Commission européenne dans le cadre du Plan national pour la reprise et la résilience. Il ne s’agit, à ce stade, que d’une prise d’acte puisqu'il revient à chaque ministre et secrétaire d’État porteurs d’un ou plusieurs projets, d’organiser une procédure de concertation spécifique avec approbation finale des documents.

"Ce sommet social est une étape dans un processus de concertation qui est encore en construction, indique Paul Palsterman, président de Brupartners. Sur certains sujets, il nous appartient encore, interlocuteurs sociaux comme gouvernement, de définir ce que nous attendons exactement les uns des autres et comment nous devons concrètement travailler. Les choses ont déjà beaucoup progressé, et j’ai pleine confiance que nous réussirons."