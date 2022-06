Bozar a annoncé ce jeudi le décès de leur directrice générale, Sophie Lauwers. “ Sa santé s’est dégradée en peu de temps, de manière inattendue. Sophie est décédée chez elle ce dimanche 29 mai, dans la sérénité et entourée des siens. Bozar perd avec elle une capitaine expérimentée et une collègue inspirante. ” La directrice se battait secrètement contre maladie depuis des années.

Nommée à ce post le 15 octobre 2021 et dans l'institution depuis 20 ans, d'abord comme coordinatrice des expositions avant de devenir directrice du département. Elle succédait à Paul Dujardin, écarté. “Dès le début de son parcours, elle a œuvré à jeter des ponts entre art classique et art contemporain, mais également entre les arts graphiques et les autres disciplines“, explique le communiqué.

Un registre de condoléances sera ouvert incessamment sous peu au Palais des Beaux-Arts, et sera disponible tous les jours entre 10 et 18 heures. C'est l'artiste Valérie Mannaerts qui l'a conçu.