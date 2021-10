Aujourd’hui, on est quatre dans mon couple. Mon compagnon, moi, mon couple et mon viol." Dix ans après avoir été abusée par deux connaissances après une soirée en discothèque, Sophie évoque le drame avec une forte émotion. "J’y pense tous les jours. Impossible de sortir ça de ma tête. Je vis avec." Aujourd’hui encore, elle est sujette à des migraines, vertiges, nausées, vit en état de stress permanent, "je ne supporte pas les bruits soudains. Le métro par exemple, je ne peux plus. La personne que je suis est forcément la résultante de ça…"