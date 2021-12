Il a été soigné à la clinique Saint-Michel. La RTBF a fait savoir dans la soirée de dimanche qu’elle porterait plainte.

Ils étaient 3 500, selon un décompte de la police, à battre le pavé dimanche pour dénoncer les mesures sanitaires et plus particulièrement la vaccination et le Covid Safe Ticket. Cet “acte III” a donc connu un moindre succès que les deux premiers où la police avait recensé 35 000 (21 novembre) et 8 000 marcheurs (5 décembre). Le chiffre de 3 500 est toutefois contesté par les organisateurs qui évoquent 37 000 personnes.

Parmi les marcheurs, les masques sanitaires étaient très rares. Ils ont défilé bruyamment, au son des pétards, des sifflets et des sirènes entre la gare du Nord et le parc du Cinquantenaire. “Balance ton CST”, “Liberté bafouée”, “Non à la vaccination sanitaire”, pouvait-on lire sur les calicots. Il y avait aussi des textes plus extrêmes comme “Non à la dictature nazitaire” ou, sur des autocollants, un “Stop dictature sanitaire”.

C’est en rejoignant son équipe, déjà sur place au parc du Cinquantenaire, que le journaliste de la RTBF Éric Boever s’est retrouvé face