Trois concerts en plein sont encore organisés ce dimanche à Ixelles.

La bande de Soul Caravane a mis l'ambiance à Ixelles hier. Deux concerts - l'un rue Wiertz l'autre place Fernand Cocq - ont fait danser les habitants au rythme de reprises endiablées d'Aretha Franklin et de Steevie Wonder.

Ce collectif de musiciens pour la plupart liégeois a profité du confinement pour sortir dans la rue, à la rencontre des habitants d'Ixelles. Initié par le l'ASBL La Maison qui chante, Soul Caravane a déjà joué le week-end passé dans plusieurs quartiers d'Ixelles. Ces concerts, dont le lieu n'est pas mentionné à l'avance pour éviter de trop gros attroupement, ont pour objectif de placer la culture, musicale sur ce coup-ci, au coeur de la ville, alors que les salles de concert sont encore closes à cause du Covid-19.

© BENJAMIN STRUELENS

Ce dimanche, il proposera encore trois représentations dans des lieux encore tenus secret, du fait du confinement. Il faudra donc tendre l'oreille.

© DR

Soul Caravane est un concert itinérant et décentralisé pour renouer le lien vivant entre les artistes et le public confiné ou semi-confiné de tous âges et de toutes cultures. Les artistes de la Soul Caravane se produisent donc en live dans les lieux extérieurs, places, devanture d’immeubles, de homes etc… en respectant les règles de distanciation physique en vigueur.

Confiné sur Ixelles, Soul Caravane s'exportera bientôt aux quatre coins de la Belgique et au prochain festival d'Avignon.