Le service communal de Prévention en collaboration avec l’ASBL de Cohésion sociale de Berchem-Sainte-Agathe organise durant les vacances d’été des séances de soutien scolaire pour les enfants du niveau primaire et secondaire.

La crise sanitaire n’a pas été sans impact sur la scolarité des enfants. C’est la raison pour laquelle du soutien scolaire est proposé gratuitement en juillet et en août par des professeurs qualifiés. L’objectif de ces séances est de continuer à exercer les connaissances et compétences apprises durant l’année scolaire pour ainsi être le mieux préparé à la rentrée 2020-2021.

Yonnec Polet (PS), échevin en charge de la cohésion sociale et président de l’ASBL de Cohésion sociale de Berchem se réjouit de l’initiative : "Le confinement a été vécu très différemment d’un enfant à l’autre. Il est indéniable que pour certains cela a été une période difficile, impactante sur leur scolarité et leur apprentissage. Il fallait prendre la mesure des choses et réagir, ce que nous avons fait avec le service prévention afin de venir en soutien de ces étudiants. Avec ces séances, nous voulons soutenir ces étudiants à préparer la prochaine année scolaire et pour certains, à revoir les matières mal assimilées. Le confinement ne doit pas être vécu comme une double peine, excluant encore plus les enfants déjà en difficulté."

Pour les primaires, les séances de soutien scolaire se dérouleront à l'école communale Les Glycines (3, place Roi Baudouin). Les secondaires ont rendez-vous à la Vieille Eglise (place de l'Eglise). Les séances auront lieu en semaine, du 6 au 17 juillet et du 17 au 28 août, de 10h à 12h. Elles sont destinées aux enfants berchemois ou inscrits dans une école berchemoise. La participation est gratuite et l'inscription obligatoire par téléphone au 02/469 37 69 ou par mail (adublet@berchem.brussels).