Le Logement Bruxellois, en collaboration avec l’ASBL Bravvo, propose actuellement un spectacle d’ombres géantes projeté sur les façades de certains des immeubles sociaux de la Ville de Bruxelles. La première représentation aura lieu ce vendredi à 18 heures dans les Marolles, rue de la Querelle, 1. Le Logement Bruxellois souhaite "amener de la poésie dans les quartiers à mauvaise réputation".

Le spectacle sera proposé par les artistes du Théâtre du Nombr’île. "Ces ombres géantes seront projetées en très grand format sur les murs d’îlots intérieurs ou directement sur des murs d’immeubles, explique Michaël Essers, directeur de la communication. Il s’agit d’une création originale, qui sera spécialement conçue pour l’occasion". Après les Marolles, Anneessens et Versailles suivront. Quatre séances de 35 minutes sont prévues, une sur chaque site. Différents tableaux figurant la vie aquatique, la jungle ou encore l’espace, seront présentés. Divisées en plusieurs séquences, ces séances permettront aux habitants de voir le spectacle directement depuis leurs fenêtres ou aux hasard de leurs passages en rue.

Les artistes sont parfaitement autonomes et mobiles. Leur matériel son et lumière fonctionnant sur batterie, avec une autonomie de plusieurs heures.

La forme ici proposée est inédite, aucune autre compagnie n’ayant réalisé un tel projet en Belgique. Les artistes du Théâtre du N-ombr’île ont cependant testé cette technique lors d’un spectacle qu’elles ont présenté au musée des égouts en 2019. Un minimum de dix jours, en amont de la première prestation, sera nécessaire aux artistes pour concevoir et produire ce spectacle.

La médiatrice sociale BRAVVO et la travailleuse du Logement Bruxellois accompagneront les artistes lors de leurs performances. Elles seront ainsi garantes du respect des règles de distanciation, et pourront expliquer le projet, son origine, et ses objectifs.