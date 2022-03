Boîtes de conserve, langes pour bébés, sacs de couchage, mais aussi pâtes, lits, eau, riz… Dans le hall du Palais 11 du Heysel, les dons affluent en faveur des Ukrainiens : les voitures défilent à un rythme soutenu et les quatre grands camions se remplissent à vue d’œil.

"J’ai fait le tour du quartier pour récolter des dons. J’amène des couvertures, une chaise roulante, des béquilles, de la nourriture, et j’ai été acheté des Pampers, du lait pour enfants, des médicaments", explique Tamara, Ukrainienne habitant depuis 14 ans à Belgique. "Comme pour les inondations, je me sentirais coupable de ne rien faire", nous confie Nancy venue de Kappel-op-den-Bos pour apporter entre autres des nécessaires de toilette et des conserves