Le gouvernement bruxellois a présenté mardi après-midi la plate-forme www.sport.brussels, qui rassemble les informations sur l'offre sportive dans la Région-capitale. Elle référence ainsi quelque 1.500 clubs et associations ainsi que 1.080 infrastructures.

Les utilisateurs de la plate-forme peuvent entre autres effectuer des recherches à partir d'une discipline ou d'une commune. Les résultats sont affichés sous forme de listes ou sur une carte.

La Cellule Sport a été créée en 2019 au sein de Perspective.brussels - l'administration qui assure la gestion des données sur le territoire - avec la mission majeure d'actualiser le cadastre des sports et de le transformer en une ressource utile pour les sportifs bruxellois. Pour ce projet, elle a travaillé en collaboration avec la Commission communautaire française (Cocof) et l'équivalent flamand de cette dernière, la Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Les communes ont également été associées afin de mettre à jour les données existantes qui les concernent. Les gestionnaires sportifs pourront aussi actualiser les données de leurs clubs via un outil de gestion.

Une campagne de communication portant le hashtag #SportToBeBrussels va être lancée prochainement sur les réseaux sociaux pour faire connaître la plate-forme.