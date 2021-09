La salle de sport Keep Cool, située près de l’avenue Louise, est aussi impactée. Stacy Jacques, la manager, a appris la nouvelle ce mercredi matin. "On s’y attendait, c’est dommage. Le gouvernement n’assume pas ses responsabilités et ça se répercute sur nous". Pour Stacy, le nombre de vaccinés augmentera, car cette décision rend d’une certaine manière le vaccin obligatoire. Elle s’attend à faire face à certains clients opposés à la vaccination, mais aussi au sein de ses employés également réticents par rapport à la vaccination.

Comme Keep Cool fait partie d’un groupe français, ce sont des décisions communes à tous les clubs qui s’appliqueront dès le 1er octobre.

"Dès qu’un client viendra, il devra présenter son pass qui sera encodé une fois par le système, donc il ne devra plus le présenter."

Pour Stacy, le fait d’imposer le pass sanitaire seulement à Bruxelles est, selon elle, complètement absurde. "On est en train de dire qu’à Bruxelles, on est des mauvais élèves, mais de nombreux Wallons et Flamands viennent travailler ici, donc ce n’est pas logique".