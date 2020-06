Ixelles, en partenariat avec les opérateurs culturels locaux, lance "Staycation XL – l’été à Ixelles", un programme d’activités culturelles en juillet et en août accessibles à toutes et tous dans le respect des mesures sanitaires.

Cet été, de nombreuses personnes passeront leurs vacances à la maison. La commune d’Ixelles renforce donc l’offre culturelle durant cette période en soutenant les organisations culturelles et les artistes, par ailleurs gravement touchés par l’annulation des prestations au printemps en raison du Covid-19. Certains projets soutenus ont déjà rencontré un franc succès, comme le projet de street art Partère ou les concerts surprises de Soul Caravane, organisés sur différentes places à Ixelles les week-ends des 13-14 et 20-21 juin.

"Il nous a semblé important de permettre aux artistes de se remettre rapidement au travail. Dès lors, nous avons décidé de soutenir une série d’actions culturelles originales, qui respectent les mesures sanitaires dans l’espace public, pour que le public lui-même puisse retrouver le chemin de la culture qui est aussi celui qui nous rassemble", explique le bourgmestre Christos Doulkeridis (Ecolo).

La commune propose un soutien aux organisations culturelles et aux artistes ixellois(es) pour des projets qui permettent de bénéficier d’une expérience artistique de qualité tout en respectant les mesures sanitaires en place. Les activités doivent être accessibles à tous et toutes et seront donc proposées dans différentes langues, gratuitement ou à des prix démocratiques.

On trouvera au détour des places, des rues et des parcs, une multitude d’événements culturels. Par exemple, la place Fernand Cocq accueillera chaque semaine des concerts ou de la danse, les bibliothèques francophones et néerlandophones organiseront des lectures dans les parcs, les représentations théâtrales se feront au jardin, et le centre communautaire Elzenhof organisera même quelques jours de camping hors du commun.

"Nous avons eu à coeur de construire ce programme en collaboration avec les partenaires culturels qui gardent le moral malgré cette période difficile et dont le dynamisme et l’incroyable créativité sont magnifiques", se réjouit l'échevin de la Culture Ken Ndiaye.

Par ailleurs, la programmation de Staycation XL sera mise en avant à travers une campagne d’affichage, sur l’agenda culturel communal, et par la création d’une page Facebook dédiée où l’ensemble des événements seront repris et sur laquelle les citoyens seront invités à partager leurs souvenirs de vacances à Ixelles.

La programmation de Staycation XL est amenée à s’enrichir et intégrera au cours des prochaines semaines des nouveaux projets culturels. Du cinéma en plein air ou encore un safari urbain pour découvrir les trésors cachés de la commune sont ainsi en préparation.

"Dans cette période difficile, la Commune souhaite plus que jamais jouer le rôle de facilitateur. Grâce à une programmation évolutive et un soutien au niveau de la communication, nous unissons nos forces à celles des acteurs culturels ixellois, Ceci nous donne l’occasion de soutenir différents partenaires et organisations, tout en permettant aux habitants d’Ixelles de vivre un été fantastique", conclut Els Gossé (Ecolo - Groen), échevine de la Culture néerlandophone.