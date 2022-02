Stéphane Roberti démissionne de son poste de bourgmestre en titre de Forest, annonce la locale Ecolo. Mariam El Hamidine sera présentée bourgmestre en titre de Forest, annonce la locale Ecolo.

"En congé de maladie depuis novembre 2020, Stéphane Roberti avait espéré pouvoir reprendre ses fonctions. Sa santé ne lui permettant pas de les reprendre à brève échéance, il fait le choix de démissionner dans l'intérêt du fonctionnement de la commune. Il ne siégera donc plus ni au sein du collège des bourgmestre et échevins, ni au sein du conseil communal", précise la section locale. "Ecolo remercie sincèrement Stéphane Roberti pour son engagement et la qualité du travail réalisé depuis son premier mandat en 2001 et lui souhaite autant de succès pour ses projets futurs."

"C'est un honneur de reprendre la suite du travail de Stéphane à la tête de la commune. Avec notre partenaire socialiste nous continuerons à travailler d'arrache-pied pour assurer aux Forestois et aux Forestoises une commune bien gérée où il fait bon vivre. Comme je l'ai fait depuis un an, je continuerai à assumer avec cœur la fonction qui m'a été confiée", exprime Mariam El Hamidine, citée dans le communiqué.

Pour rappel, Stéphane Roberti , s'est retiré de la vie politique en novembre 2020 pour cause de burn-out. Mariam El Hamidine (Écolo), échevine de la Population, des Affaires sociales et des Seniors, assurait depuis le rôle de bourgmestre. Une polémique persiste toutefois depuis plusieurs mois, le bourgmestre ayant continué de percevoir l'entièreté de son traitement, à savoir un salaire de plus de 8 500 euros brut par mois. Traitement qu'il refuse de rembourser.