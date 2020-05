Le réseau de la STIB était toujours perturbé vendredi matin à la suite de l'action non couverte par les syndicats menée par un certain nombre de conducteurs et chauffeurs.

Au lendemain d'un engagement mutuel de la direction et des syndicats autour d'un projet d'accord non signé, conditionné, de commun accord à une reprise du travail, la reprise de service présentait un tableau à géométrie variable selon les modes de transport. Comme les jours précédents, le métro circulait normalement. La reprise s'affichait à un taux de 77% sur le réseau tram et de 35% sur le réseau bus. Selon des chiffres obtenus auprès de la direction, le taux varie fortement aussi en fonction des dépôts. Sur le réseau bus, il était de 50% dans ceux de Haren, de la Petite Ile et du Marly. Il n'était que de 15% dans ceux de Jacques Brel et de Delta.

On a appris par ailleurs, à bonne source, que la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) s'est entretenue vendredi matin avec le directeur général de la société Brieuc de Meeùs et le directeur de cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort. On ignorait en fin de matinée si elle était terminée et quel a été le contenu des échanges.