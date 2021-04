Dans le cadre de Still standing for culture, le Centre d'art fantastique sera exceptionnellement ouvert le week-end du 1er et 2 mai. Il proposera pour l'occasion une formula valable pour quatre personnes qui donne accès au golf Imaginarium, minigolf fantasque de 18 trous. Le Centre, situé au 18 rue de la Glacière, sera ouvert de 14h à 17h. Le port du masque est obligatoire, ainsi que la réservation d'un créneau horaire.

A noter que l'exposition collective Mascarade en rouge et noir est toujours accessible les week-ends et jour fériés de mai et juin. Cette exposition basée sur les couleurs emblématique du BIFFF réunissant 40 œuvres originales s'effectue en parallèle de la visite du musée et de sa collection permanente.