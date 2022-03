Le "Streat Fest" met à l’honneur cette culture internationale basée sur une nourriture qualitative mais facile à manger. "La plupart des gens pensent directement aux foodtrucks, ils font l’amalgame avec la junk food, mais ce n’est pas du tout ça, c’est un concept multiculturel de nourriture qui challenge des chefs renommés", explique Terry Vermandel, le general manager de Tatou Production, l’entreprise qui organise le Streat Fest. Il ajoute qu'ils se sont inspirés du street festival qui se déroule à Lyon depuis 5 ans. "Nous avons été le visiter et nous avons pu leur demander leur mode d’emploi pour installer ce concept à Bruxelles". Le Streat Fest espère rassembler 10 000 personnes pour sa première édition.

Pendant les quatre jours de festival, on pourra y découvrir plus de 50 chef.fe.s et restaurants qui proposeront leur vision de la street food, des workshops gratuits, des concerts et DJ sets, des animations et un street market. Parmis les chef.fe.s, on trouve des adresses comme Sanzaru, El Cuchillo,Stephane Chermanne, … mais aussi Monella, Smash, Ganesh, Le Comptoir du Samson Cokoa, … et des personnalités comme Logan, le candidat belge de Top chef 2022.Le tarif des plats sur place tourne autour de 5 euros.

Anais, Cokoa © Charlotte Egli

Lhamo Svaluto, cheffe du restaurant tibétain Momo à Bruxelles, nous explique : "Chez nous, nous proposons des momo, le nom tibétain du plat de fête composé de raviolis et que nous préparons en famille. Ce plat rejoint l’esprit du festival car il prend du temps à être réalisé, mais il reste accessible à tous". Le chef Glen Ramaekers du restaurant Humphrey est ravi d’être lui aussi un des ambassadeurs du projet. "Je pense que Bruxelles est une plateforme multiculturelle qui a besoin d’un festival de street food accessible à tout le monde", explique-t-il.

La team de Sanzaru © Charlotte Egli

La team d’El Cuchillo © Charlotte Egli

En plus de déguster de bons petits plats, le Streat Fest propose de participer à des cours de cuisine de tous types ou encore à des workshops aux thèmes variés (accord fromage/bière, thé, cuisine du monde…), de la danse, un kids corner... C’est dans une ambiance musicale que se déroulera le festival grâce à la programmation d’une vingtaine d’artistes et dj belges. On pourra y retrouver Jali, le duo rock Suicide Sue, Funky Bompa, Estelle Baldé, et bien d’autres. Et enfin, un street market sera sur place tout le long du festival, représenté par des producteurs locaux et d’art urbain.

Le Streat Fest aura lieu du jeudi 12 mai au dimanche 15 mai, de 17h à minuit la semaine, de 11h à minuit le samedi et de 11h à 22h le dimanche. Les places Early Bird sont déjà en vente au prix de 9,99 euros en ligne. Les workshops sont gratuits, mais sur inscription. Les trotinettes électrique Dott proposeront un tarif préférentiel pour se rendre au festival.