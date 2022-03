"Streat Fest", le premier festival bruxellois de "street food", se tiendra du jeudi 12 au dimanche 15 mai sur le site de Tour et taxis à Bruxelles, ont annoncé mercredi les organisateurs. Il mêlera dégustations nomades et musique. Plus de 50 chefs et restaurants proposeront des expériences culinaires à consommer debout. Il y aura parmi eux Ugo et Francesco qui font des pâtes à pizza frites dans leur restaurant ixellois "Monella", Glen Ramaekers de chez Humphrey pour une cuisine aux accents philippins ou encore "Le Comptoir du Samson" et ses fromages.

Une vingtaine d'artistes de rue, de circassiens, de grapheurs et de DJ seront aussi de la partie.

Il y aura de plus une cinquantaine d'ateliers participatifs. Les festivaliers pourront par exemple y suivre des cours de cuisine et d'œnologie.

Le Streat Fest comptera de plus un marché regroupant des producteurs et artisans afin de permettre aux visiteurs de ramener chez eux des mets de qualité.

Le festival est organisé par l'agence événementielle Tatou Production avec le soutien de l'agence régionale du tourisme visit.brussels, de la Région et de la Ville de Bruxelles.