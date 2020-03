Plus de 5.000 jeunes, selon l'estimation de la police de Bruxelles-Ixelles sur base des informations données par les organisateurs, sont attendus vendredi après-midi à Bruxelles pour manifester aux côtés de la jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg afin de réclamer une politique climatique plus ambitieuse à l'Union européenne.

Les manifestants se rassemblent dès 13h30 au Carrefour de l'Europe, devant la gare centrale à Bruxelles. Le départ est prévu à 14h00. La manifestation passera par le Mont des Arts, le Coudenberg, la place Royale, la rue de Namur, la porte de Namur, la rue du Champ de Mars, la rue du Trône, le clos du Parnasse, la place du Luxembourg, la rue d'Arlon, la rue Belliard, rue Froissart, et le rond-point Robert Schuman pour arriver dans la petite rue de la Loi et l'avenue de la Joyeuse entrée. La dislocation est prévue à 16h30. Des embarras de circulation sont attendus. La police conseille d'éviter les quartiers concernés en voiture et de privilégier les transports en commun en sous-sol.