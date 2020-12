Dès maintenant et jusqu'à 00h15, la DH - Les Sports vous proposer de suivre le laser show du Nouvel An en direct live sur dh.be. Ce show laser d'une durée d'une heure est organisé par la Ville de Bruxelles.

Cette installation artistique composée de nombreux faisceaux laser tissera un réseau lumineux qui reliera les foyers du centre-ville et de quelques autres quartiers. Puissants et parfaitement synchronisés, ces rayons balayeront le ciel et seront visibles de loin. Disposés sur des tours dans des points culminant de la commune, ces six rayons laser d’une portée de dix à douze kilomètres illumineront le ciel.

Ce show sera filmé par de nombreuses caméras et drones. À 23 h 45, le show laser prendra une forme plus festive encore.