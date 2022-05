"Supprimons le rôle linguistique et élargissons Bruxelles", Les Engagés bruxellois lancent leur révolution politique, objectif 2024 Bruxelles Interview > Mathieu Ladevèze © © Bernard Demoulin

L’opération séduction a tout juste commencé. Depuis une quinzaine de jours, la nouvelle tête d’affiche des Engagés fait tous les JT, toutes les rédactions. Yvan Verougstraete est déjà en campagne, sur plusieurs fronts. Il ne cessera de battre le pavé, médiatique comme électoral, qu’au lendemain du scrutin régional de 2024. Le chemin est long, un vrai marathon qui n’effraie pas le fondateur de Medi-Market, aujourd’hui spin-doctor et fer de lance du new CDH : Les Engagés dont il entend déplacer l’épicentre un peu plus à Bruxelles. Pour preuve, le choix de deux candidats bruxellois à la vice-présidence. Lui-même donc : sanpetrusien, manager à succès, sportif, élégant et très impliqué dans les communes bruxelloises les plus riches. Et Glady Kazadi : bien plus jeune, d’origine congolaise, au CDH depuis 2015 et élue à Berchem-Sainte-Agathe. Chacun.e son créneau, chacun.e son territoire. Une belle homogénéité et un objectif assumé : "passer de moins de 5 % à 10 % en 2024".