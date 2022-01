"Ça vaut vraiment le coup: sinon, où peut-on tester son affaire quand on se lance?"

Rosy Sambwa décoche un sourire qui dépasse presque de son masque. Fait main, forcément: la créatrice bruxelloise démontre son talent autant sur les bijoux que sur les accessoires. Depuis décembre, elle occupe l’un des petits kiosques du piétonnier bruxellois. Soit l’une des meilleures artères commerçantes du pays. Pas mal pour un début.

© Julien RENSONNET

Cette chance lui est offerte par JobYourself. La coopérative soutient le démarrage d’activité des personnes au chômage, au CPAS, à la mutuelle… Ses bénéficiaires sont accompagnés pendant 18 mois sans renoncer à leurs droits sociaux. "Nous cherchions un lieu pour tester les concepts", relate Marie-Charlotte Pottier, en charge du projet. "On a eu l’opportunité de louer ce kiosque à la Ville, via l’échevin des Affaires économique Fabian Maingain". Le bail est signé pour un an. "Ici, c’est du concret. En termes de vitrine commerciale, c’est énorme. Y a du monde!" Jusqu’à octobre, chaque occupant aura 3 mois pour se frotter à la clientèle. JobYourself assure un coaching hebdomadaire sur le contact client, les techniques de vente, le positionnement des produits, la promo sur les réseaux sociaux, les prix… "Mes bijoux vont de 15 à 200€", pointe la designeuse. "C’est plus cher si c’est du sur-mesure".

Des fidèles

Dans ses quelques m2 surexposés, Rosy Sambwa attise la curiosité. "Les riverains sont contents de voir des indépendants s’y installer. Ils posent des questions sur mon parcours, vérifient que les bijoux sont bel et bien faits sur place". Sur un des côtés, la créatrice a en effet aménagé un petit établi où elle assemble perles et bijoux de récup pour enrichir sa gamme artisanale, Kinses, inspirée de Kinshasa et de Bruxelles. "J’ai déjà des fidèles: une nana est revenue trois fois!"

© Julien RENSONNET

Ce comptoir sur le piétonnier, la styliste est allé le chercher. JobYourself a en effet organisé un casting pour en sélectionner les bénéficiaires. "J’ai dû montrer à quel point je suis déterminée", assure celle qui a grimpé dans le kiosque en décembre alors qu’il n’était pas encore relié au chauffage. Marie-Charlotte Pottier opine: "On a reçu une dizaine de candidatures. On les a départagées devant un petit jury". Les lauréats ont eu 3 possibilités: le "full-time" dans le kiosque, une occupation en groupe de 3, ou un "match" entre projets selon affinités. C’est ainsi que Rosy partage la semaine boulevard Anspach avec Eli’s Cookies, chocolatier qui propose biscuits et cakes artisanaux.

Turquoise

Pour se passer le relais, les entrepreneurs ont un atout: le mobilier sur-mesure du kiosque est entièrement modulable. Ainsi, les sacs et colliers suspendus les week-ends cèdent place aux étagères de gourmandises en début de semaine. "Quand on a reçu le kiosque, il était vide. On a assuré les branchements et conçu le mobilier. Les tablettes sont toutes amovibles", révèle la responsable.

Avec les portraits des entrepreneurs et sa touche turquoise, le spot a de la gueule. Rosy Sambwa ne dit rien d’autre: "Il est super design, ce kiosque. Les grilles métalliques, elles me font penser à Matisse. Je m’y sens vraiment bien".

© Julien RENSONNET

+ JobYourself inaugure officiellement son kiosque ce mercredi 26 janvier à 14h30