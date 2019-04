La tension était palpable, ce mardi. Certains parents, estimant qu'il aurait fallu fermer l'école, réfutent la version officielle du parquet, qui infirme la thèse du viol sur une petie fille de 4 ans : "Cela fait une semaine que cela dure et maintenant, parce que l'on manifeste, on vient calmer le jeu en disant qu'il n'y a rien. Nous ne croyons pas cela..."

Des parents de l'école n°1 de Schaerbeek, ainsi que des habitants venus de communes bruxelloises, ont continué, mardi, à manifester (parfois avec véhémence) devant l'établissement où est scolarisée la petite fille de 4 ans dont les parents ont porté plainte car elle saignait au niveau des parties génitales. Un rassemblement qui a persisté et qui s'est même renforcé lors de l'annonce du parquet, infirmant la thèse du viol - après analyse du dossier par un médecin légiste.

Lors d'un point presse, Denis Goeman, substitut, porte-parole du parquet de Bruxelles a, en effet, précisé que la petite souffrait en fait d'une infection qui avait provoqué des saignements. Denis Goeman qui nous a également indiqué que dans son audition vidéo-filmée, la petite ne parle à aucun moment d'agression.

Pour beaucoup de gens devant l'école, il y a une volonté d'étouffer l'affaire. "Cela fait une semaine que cela dure et maintenant, parce que l'on manifeste, on vient calmer le jeu en disant qu'il n'y a rien. Nous ne croyons pas cela et nous sommes sous le choc", s'exclame Zouzou venue de Laeken. "Nous, on a entendu que la petite avait parlé d'un grand monsieur méchant qui l'avait déshabillée". Zouzou estime, que par respect pour tous, l'école aurait dû fermer ses portes le temps d'éclaircir les choses. "On a juste tenté de tout cacher...à mon avis parce que la victime est d'origine étrangère", conclut-elle.

Gulcan aussi pense que l'école aurait dû fermer ses portes. "Je trouvais cela important d'être ici en tant que maman mais maintenant, il faut aussi que cela se calme car je crois en la justice. Une enquête a été effectuée. Il faut se baser sur les conclusion", estime, celle qui, jadis, a travaillé au sein de l'école concernée.

La tension était, en tout cas, palpable... Des policiers armés de boucliers devaient "faire la garde" à hauteur de la porte de l'école. Qiuelque 250 manifestants étaient recensés. En outre, l'entrée dans la rue était bloquée par les forces de l'ordre. Des vitres de l'école ont été brisées, attestant de tensions entre les parents d'élèves et la direction. La police a dû intervenir pour disperser la foule. Des gaz lacrymogènes ont été utilisés à une reprise durant la manoeuvre de dispersion. Une femme est tombée au sol. Par précaution, elle a été emmenée à l'hôpital.