Avec l'actuel système des allocations familiales, on foncerait droit dans le mur. Le ministre bruxellois des Finances Sven Gatz (Open VLD) s'est inquiété de la viabilité du système bruxellois, évoquant des déficits structurels de 50 à 100 millions d'euros par an. Cette année déjà, le mécanisme a généré 80 millions d'euros de dépenses supplémentaires aux budgets initiaux. “Si on veut continuer à aider ceux qui en ont besoin, il faudra certaines réformes", a-t-il déclaré dans Le Soir.

Le Bruxellois évoque trois raisons à cette situation. Le nombre d'allocataires important conduit a des grosses variations de coût au moindre changement de situation. L’inflation joue aussi un rôle puisque l'indexation pour 2022 va représenter 4.29 % de 950 millions soit environ 40 millions d'euros. Enfin le système bruxellois est jugé “plus généreux” puisqu’il prend en compte les revenus de la famille et pas seulement le statut socioprofessionnel de l’allocataire.

Les socialistes bruxellois n'adhèrent pas du tout à la sortie du libéral flamand, jugée “maladroite” par Ahmed Laaouej, président du PS bruxellois. "On comprend qu’il s'inquiète de de l’état des finances, c’est son travail, mais en aucun cas cela n’engage le gouvernement bruxellois et le PS. Sous entendre comme cela qu’une réduction des allocations est nécessaire n’est pas à l’ordre du jour. Il n’est en aucun cas question de ne pas indexer les allocations, ou de les diminuer à l’heure où certains choisissent entre s’habiller et se nourrir. Le PS restera intraitable.”

Même constat pour la Ligue des familles qui “s'oppose totalement à un saut d'index ou à une limitation de l'indexation des allocations familiales, et plus largement à toute diminution des allocations familiales. Après deux ans de pandémie, et alors que les chiffres en matière de pauvreté restent alarmants dans la capitale, il serait incompréhensible de réduire ce soutien financier dont les familles ont plus que jamais besoin.”