Au menu de cette semaine, du piquant bruxellois avec la marque de sauce enflammée : Swet. Née dans la tête de Thibault, ancien designer, vite rejoint par Mathieu, marketingmanager, cette sauce piquante Made in Brussels a déjà conquis la capitale. Elle s’exporte désormais à l’étranger. Pourquoi Swet ? Et bien en fait, Swet veut dire sueur. C’est la sueur du travail, d’ailleurs leur slogan l’explique très bien : “What you swet is what you get”. C’est en 2019 que Thibault commence à expérimenter la toute première sauce de sa future marque. "Je ne trouvais pas de bonne sauce piquante dans le commerce, j’ai donc essayé d’en faire une moi-même. Je n’ai pas de formation en cuisine mais j’ai beaucoup cuisiné avec ma grand-mère qui m’a élevé dans l’esprit de tout faire soi-même”, explique-t-il. C’est à partir de là que Thibault en fait une “obsession” et commence à en tester plusieurs sauces, en faisant goûter ses amis. “Je faisais des Torture Tests avec mes potes, qui me réclamaient ensuite des sauces pour chez eux”.