Le projet est né de la collaboration entre Brussels Foodie, créateur d'expériences culinaires de Brussels Expo, et We Are C, agence de communication, à l'origine notamment de "Culinaria".





L'expérience coûte 175 euros par personne, sans les vins. Les réservations sont ouvertes sur le site https://www.table58.be/.

Pour ce restaurant éphémère, installé dans un cube en verre offrant une vue panoramique, le binôme a imaginé deux menus en cinq services qui met en avant "ce que la Belgique fait de meilleur et de plus beau", l'un disponible entre mars et avril, l'autre entre mai et juin.