Cet été, les Bruxellois pourront profiter pleinement de leur piscine communale. Sur les 16 bassins publics de la Région bruxelloise, seules trois seront fermées pour travaux et rénovations.

Les Wolusanpétrusiens ne pourront malheureusement pas se prélasser au solarium ou plonger dans le bassin de SportCity, en travaux jusqu’au 31 août. À Schaerbeek, le chantier de la piscine Neptunium se prolonge, tandis que la piscine de Saint-Josse, fermée depuis dix ans annonce une potentielle réouverture pour mi-juillet.

Durant ces deux mois de vacances scolaires, le Bruxellois qui veut se rafraîchir aura 13 options, selon sa localisation ou ses préférences. La DH a comparé les prix et les horaires des bassins de la Région.

Les Bains de la Ville de Bruxelles sont ouverts du lundi au jeudi de 7 h 30 à 19 h 30, le vendredi de 7 h 30 à 20 h et le samedi de 7 h 30 à 17 h. Pour les habitants de la Ville, l’entrée est à 2,80 € tandis que les externes payeront 4 €. Le tarif pour les moins de 16 ans est de 2 € par entrée pour les locaux et 3 € pour les non-Bruxellois.

Toujours à la Ville de Bruxelles, la piscine de Laeken sera ouverte tous les jours de l’été sauf les dimanches, à partir de 7 h 30 jusqu’à 19 h les lundi et mardi et vendredi, jusqu’à 19 h 30 le mercredi, 17 h le jeudi et 18 h le samedi. Le prix des entrées est le même que pour les Bains de Bruxelles.

Du 1er juillet au 1er septembre, la piscine de Neder-Over-Hembeek ouvre ses portes les lundi, jeudi et vendredi de 7 h 30 à 17 h 30, le mardi de 7 h 30 à 19 h 30, le mercredi de 7 h 30 à 20 h et le samedi jusqu’à 19 h. Les mêmes tarifs s’appliquent à ce bassin.

La piscine d’Ixelles qui sera en travaux dès septembre ouvre ses portes tout l’été, le lundi de 8 h à 21 h et le reste de la semaine, dimanche compris, de 8 h à 18 h. Les Ixellois payeront 1,50 € s’ils ont moins de 12 ans et 2 € pour le prix plein. L’entrée pour les externes coûte 3 €.

À Woluwe-Saint-Lambert, la piscine Poséidon sera ouverte pendant les mois de juillet et d’août, tous les jours de 7 h 30 à 20 h. L’entrée générale est à 2,85 € et 4 € si l’on vient d’une autre commune. En dessous de 14 ans, l’habitant de Woluwe-Saint-Lambert payera 2,20 € contre 3,25 € pour une entrée externe.

La piscine Triton à Evere sera ouverte tous les jours de la semaine, de 8 h à 19 h, avec une fermeture quotidienne de 13 h à 14 h. Les Everois payeront 2,5 € tandis que les nageurs venant d’autres communes devront débourser un euro de plus. L’entrée est gratuite jusqu’à 4 ans.

La piscine d’Anderlecht qui fait partie du campus du Ceria ouvrira ses portes du lundi au samedi de 10 h à 17 h pendant les vacances scolaires. Le tarif s’élève à 2,5 € pour les adultes et 2 € pour les moins de 14 ans.

À Molenbeek, la piscine Louis Manèche de 8 h à 18 h 30 du lundi au vendredi et jusqu’à 20 h le week-end. Les Molenbeekois payeront 3,40 € et les externes 5 €. Le tarif senior et junior s’élève à 2,80 €.

La piscine etterbeekoise l’Espadon est ouverte tout l’été de 8 h à 19 h 30 du lundi au jeudi, jusqu’à 20 h le vendredi et de 9 h à 18 h le week-end. Le prix de l’entrée pour un ticket valable deux heures varie entre 3,25 € et 4,35 € selon l’âge et le jour d’ouverture.

En juillet et août, la piscine Calypso de Watermael-Boitsfort ouvre tous les jours de 8 h à 20 h. Les adultes de la commune payent 3,10 € et les externes 4,20 €. Les enfants de moins de 12 ans payent quant à eux 2,50 €, qu’ils soient de la commune ou non.

À Ganshoren, la piscine Nereus sera ouverte dès 7 h 30 tous les jours de semaine, jusqu’à 19 h sauf le mercredi où elle fermera à 17 h 30. Le samedi, les nageurs peuvent venir de 8 h à 18 h 30 et jusqu’à 17 h le dimanche. Le prix adulte s’élève à 3 € et l’entrée est gratuite jusqu’à 5 ans. Si le visiteur vient d’une autre commune, il payera 5 € s’il est majeur et 3 euros dans le cas contraire.

Pour les vacances, la piscine Victor Boin à Saint-Gilles est ouverte du lundi au vendredi de midi à 19 h, de midi à 18 h le samedi et de 8 h30 à 14 h le dimanche. Le Saint-Gillois paye son entrée 2,50 € et le visiteur externe paye 2 euros de plus. Le tarif junior/senior s’élève à 2 €.

Enfin, la piscine uccloise Longchamp offrira ses services tout l’été, de 7 h 30 à 19 h les lundi, mardi et jeudi, de 7 h 30 à 21 h les mercredi et vendredi, de 7 h 30 à 20 h le samedi et jusqu’à 14 h le dimanche. Pour les Ucclois, l’entrée coûte 3,30 € contre 4,80 € pour les externes. Les mineurs payent 2,50 € ou 4 € en fonction de leur lieu d’habitation, la commune ou non.