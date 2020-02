Le tribunal correctionnel de Bruxelles rendra mercredi à 14h00 son jugement dans le dossier relatif au vaste trafic de drogue qui se déroulait à la cité de logements Peterbos à Anderlecht.

Vingt hommes et deux femmes sont prévenus pour avoir vendu du cannabis et de la cocaïne dans ce quartier, entre 2017 et 2019. Le trafic de stupéfiants qui s'y déroulait avait participé à transformer la cité en zone de non-droit. La cité de logements Peterbos à Anderlecht était connue en 2018 pour être un repère de trafiquants de drogue. De plus, en avril, des agents de la Stib y avaient été agressés par une dizaine de jeunes. C'est ensuite une équipe de la chaîne télévisée flamande VRT qui y avait été la cible de violence.

En octobre 2018 puis en janvier 2019, des opérations de police avaient été menées dans ce quartier, après plusieurs mois d'observations policières et d'écoutes téléphoniques, dans le but de démanteler le réseau de trafic de drogue. Des acheteurs ont également été sollicités par la police pour identifier leur dealer sur photo. Les enquêteurs ont aussi procédé à des relevés d'empreintes digitales sur les armoires qui contenaient argent, drogue et arme dans des appartements de la cité.

De nombreuses personnes avaient été arrêtées. Par ailleurs, une somme d'argent de plus de 100.000 euros, une quantité de 600 grammes de cocaïne, deux kilos de cannabis et du matériel de confection de pacsons de stupéfiants avaient été saisis, entre autres. Une arme de poing, un pistolet neuf millimètres, avait également été retrouvée dans un appartement.

A l'audience, le procureur a requis des peines de prison d'un an à 8 ans et deux peines d'amende à l'encontre des vingt-deux prévenus.