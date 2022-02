Tea Jolie, c’est un nouveau tea-room, à l’ambiance anglaise, imaginé par Julie Monchicourt. Installé depuis le mois d’octobre 2021 sur la chaussée de Waterloo à Ixelles, Tea Jolie (lire “t’es jolie”) s’inspire des rues typiques de la ville de Brighton en Angleterre, où Julie et son compagnon David aiment se rendre plusieurs fois par an pour goûter aux traditions gastronomiques anglaises.

Julie a décidé de recréer cette atmosphère dans sa ville, Bruxelles. “J’ai travaillé dans la politique pendant cinq ans, dans les ressources humaines, l’évènementiel aussi Et j’en ai eu marre. J’avais fait le tour et j’ai eu besoin de plus de challenge. J’ai donc décidé d’ouvrir mon propre tearoom”, nous explique cette jeune femme amatrice de délicatesses anglo-saxonnes.

Selon elle, quasi aucun lieu ne propose de la cuisine typiquement anglaise. Pourtant, ce type de nourriture est prisé, que ce soit par les Bruxellois que par les Anglais qui vivent dans la capitale.

“On a une clientèle d’Anglais, c’est allé très vite grâce au bouche-à-oreille. Au début, c’était très stressant car j’avais peur que mes recettes ne leur plaisent pas.” Julie a également conquis le public bruxellois, souvent curieux de nouveautés, vite conquis par ses spécialités gourmandes absolument hors du commun. “Beaucoup d’entre eux me demandent ce qu’est un scone”, dit-elle en riant. Pour votre culture gastronomique, sachez qu’un scone est “un petit pain mollet d’origine anglaise, qui se mange avec le thé”.

Que trouve-t-on dans ce petit “english paradise” ? Des english breakfasts, afternoon tea, pancakes, scones et confiture, carrot cakes, etc. Sans oublier les brunches du week-end. La plupart des pâtisseries sont réalisées par Julie, véritable passionnée de gastronomie sucrée anglaise.

Le tea-room est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 18h et le week-end de 10h à 18h. Julie change de carte par saison et propose aussi une sélection de produits (confiture, thé, café, etc.) à acheter sur place.

Tea Jolie : 509 chaussée de Waterloo à Ixelles. Ouvert tous les jours, sauf le lundi, jusqu’à 18h. www.teajolie.be.