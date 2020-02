La police décidera mardi matin si le bois peut être rouvert à la circulation.

La fermeture des parcs et forêts sous la gestion de Bruxelles Environnement est prolongée d'une journée. En raison des fortes rafales de vent qui sont également prévues mardi, les espaces verts ne rouvriront pas avant mercredi matin.

Les parcs, forêts et parkings donnant accès à la forêt de Soignes gérés par Bruxelles Environnement seront fermés au public jusqu'à mercredi matin. Dans les parcs qui ne peuvent pas être fermés, un message sera affiché aux entrées et les gardes du parc informeront la population. Bruxelles Environnement recommande d'éviter tous les espaces verts de la Région, et en particulier l'environnement des arbres. Les parcs et cimetières de la ville de Bruxelles, dont le bois de la Cambre, sont fermés jusqu'à mardi matin.

La police décidera mardi matin si le bois peut être rouvert à la circulation.