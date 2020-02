Ce week-end et ce début de semaine ont été agités pour les pompiers de Bruxelles, c’est le moins qu’on puisse dire. La tempête qui a hérité du nom Ciara et qui sévit sur tout le Nord de l’Europe n’a pas épargné notre capitale et laisse sa trace dans certains quartiers.

Les pompiers de Bruxelles ont été sollicités 734 fois entre minuit et 6h du matin lundi, soit plus du double d’un jour normal, indiquait ce lundi matin le porte-parole Walter Derieuw. Dans 387 cas, ce sont les pompiers qui ont dû intervenir, dont 321 fois en relation directe avec les intempéries. “On a dénombré 72 arbres tombés sur la chaussée et 249 interventions pour des objets qui risquaient d’être emportés : gouttières, bacs à fleurs, fenêtres, balcons, éléments de signalisation, de façades,…”, explique le porte-parole. “Il n’y a plus aucun appel en attente mais cinq interventions sont encore en cours.”

Ce lundi, le vent soufflait toujours. Ainsi, les pompiers ont été appelés pour 51 interventions entre 6h du matin et midi. Il s’agissait de huit arbres tombés et de 43 objets divers. Une partie du toit du musée de l’Armée situé au Cinquantenaire s’est également envolée en début de matinée. Des plaques de zinc de 10 mètres sur 10 sont parties et il y en a encore sous la toiture. Les pompiers sont donc en train d’enlever toutes celles qui représentent un danger éventuel.

“Nous ne sommes jamais assez chez les pompiers, mais ces trois jours de tempête se sont déroulés sans incident majeur”, explique Walter Derieuw. “Nous avons bien organisé notre travail, mettant certains cas moins graves en attente pour s’attaquer aux priorités : incendies, intoxications, etc. Ensuite, on s’attaquait au reste, comme un arbre tombé sur la route, par exemple. Et surtout nous avons eu l’aide de la Croix Rouge qui nous a envoyé des ambulanciers.”

Par ailleurs, les pompiers de Bruxelles ont augmenté leurs effectifs dans les centrales d’appels, le numéro 1722 ayant été activé en plus du 112. En pleine tempête Ciara, le numéro 1722 mis en place par le SPF Intérieur pour les interventions non urgentes des pompiers de Bruxelles a reçu 639 appels, a communiqué le service public fédéral lundi vers 14h. Activé samedi à 19h, le service restera actif jusqu’à plusieurs heures après la fin des intempéries.