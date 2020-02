Le numéro 1722 sera activé.

L’Institut royal météorologique (IRM) lance une alerte jaune aux fortes rafales de vent sur tout le territoire belge ce dimanche à partir de 11h. Un vent de plus de 100km/h soufflera sur le pays et sur la capitale à certains endroits.

Les pompiers de Bruxelles vous recommandent de vous inscrire sur www.be-alert.be. Ce système d’alerte national permet aux autorités de diffuser une message à la population en situation d’urgence dans votre voisinage (vous pouvez introduire plusieurs adresses).

Veillez en outre à rentrer tous le objets du jardin, balcon, terrasse, qui peuvent être emporter par le vent : mobilier de jardin, parasol, trampoline… Rentrez également les bacs à fleurs des appuis de fenêtre et fermez solidement portes et fenêtres. En cas d’orage, retirez les prises des appareils électriques. Suivez les bulletins météo via votre GSM ou via une radio sur piles.

Gardez vos animaux domestiques à l’intérieur et ne sortez les sacs poubelles qu’à la dernière minute, juste avant le ramassage (mettez-les à l’abri du vent). Restez à l’intérieur pendant la tempête et ne sortez qu’en cas d’extrême nécessité. Circulez uniquement sur les grands axes, si vous devez absolument sortir. N’empruntez pas les routes inondées. Ne vous abritez pas sous un arbre et évitez de toucher des câbles électriques arrachés et qui se trouvent sur la voie publique, ils peuvent encore être sous tension ;

Le numéro 1722 sera activé, utilisez-le pour signaler des interventions non-urgentes (pas de danger/pas de blessés) et libérez ainsi le numéro d’urgence 112 pour les appels d’urgence vitale. Des dégâts, sur un domaine privé, sans danger immédiat (par exemple la chute d’un arbre dans votre jardin) ne sont pas traités par les services de secours. Faites appel à un élagueur professionnel. Ne garez pas votre voiture sous un arbre.

Si nécessaire, et sans mettre votre propre sécurité en péril, portez assistance à votre voisin. Suivez les médias et les consignes des autorités. Contactez le plus rapidement votre assureur pour signaler des dégâts suite aux intempéries et prenez des photos.