L’Institut royal météorologique (IRM) lance une alerte jaune aux fortes rafales de vent sur tout le territoire belge ce dimanche à partir de 11h. Un vent de plus de 100km/h soufflera sur le pays et sur la capitale à certains endroits.

Par sécurité, Bruxelles Environnement a donc décidé de fermer tous les parcs de Bruxelles ces dimanche et lundi. "Nous ne sommes même pas sûrs qu'ils seront rouverts mardi, explique Renaud Tondeur de Bruxelles Environnement. Cela dépendra de où la tempête passera et pendant combien de temps."

Les parcs de la capitale fermeront donc leur porte dès le début de la journée dimanche jusqu'au lundi soir minimum.

Les pompiers se préparent eux aussi face à la tempête annoncée. Le numéro 1722 sera activé et les effectifs de la centrale d'appel 112 seront augmentés. "On n'augmente pas les effectifs de garde mais on pourra, si nécessaire, faire appel à la Croix Rouge qui viendra remplacer les pompiers qui conduisent les ambulances", explique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Enfin, les pompiers ont prévu de nombreuses pompes pour les innondations de cave ou de chaussée. "Et on allumera une bougie pour Saint-Guidon afin que tout se passe bien", plaisante le porte-parole.