Les pompiers bruxellois sont déjà intervenus à 41 reprises ce matin pour réparer des dégâts causés par la tempête Lola. "En ce moment, ils sont en intervention sur une quinzaine d'adresses", explique le porte-parole du Siamu Walter Derieuw.

"Tandis que 24 missions ont déjà été clôturées, dont trois pour des arbres sur la voie publique - dont une avenue du Prince d'Orange (photo), NDLR - et 21 pour des objets divers ballotés par le vent et présentant un danger pour les usagers de la route : corniches, tuiles, bâches, etc." 17 autres interventions, moins urgentes, seront traitées ultérieurement par les pompiers bruxellois.

Par ailleurs, un arbre est tombé sur les rails des trams 3 et 7, ce qui a provoqué une coupure de courant. Les trams 3 et 7 entre Heysel/Heembeek et Esplanade/Heembeek ne roulent plus. Des navettes de bus ont été mises en place par la Stib.