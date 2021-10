Depuis trois ans, les riverains de la place Jorez, à Cureghem, subissent les nuisances provoquées par une braderie sauvage qui se tient à la sortie du métro Clémenceau, face à l’entrée des abattoirs d’Anderlecht. Parmi la bonne centaine d’exposants, l’on retrouve de nombreuses personnes sans-papiers qui s’adonnent au trafic de contrebande et de drogue. Une situation qui engendre de la saleté et de l’insécurité dans ce quartier. Les rixes entre les occupants sont récurrentes et la situation s’est aggravée ces dernières semaines.