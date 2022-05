Écolo Moolenbeek explique dans un communiqué avoir “été témoin d’attitudes violentes et désinvoltes des membres du collège” lors du conseil communal du 18 mai. Le groupe fait notamment référence à un échange avec Taoufik Hamzaoui (Écolo) dont les méthodes ont été comparées à celles de l’extrême droite par la bourgmestre. Cela n’a pas plu au conseiller qui pointait du doigt des problèmes administratifs dans la domiciliation d’une ASBL dans un logement social notamment.

Taoufik Hamzaoui dénonce également un comportement “irrespectueux de la bourgmestre” qui “n’arrive pas à gérer ses émotions” et qui "n'hésite pas à maltraiter les conseillers communaux, les intimider”.

Il n’est pas le seul à demander cette démission de la présidence du conseil. Ahmed El Khannouss (Les Engagés) dénonce "une acte de censure ”. En effet, le conseil, qui est habituellement filmé et mis en ligne, a été retiré.

Le porte-parole de Catherine Moureaux nous explique que le nom d’un travailleur de la commune a été cité et sa vie privée “donnée en pâture” lors des échanges ce qui explique le retrait de la vidéo. La bourgmestre a demandé un avis juridique pour savoir si elle peut la remettre en ligne totalement ou en partie.

“Normalement quand on parle du passé d’une personne nommément citée ou que l’on donne son adresse, cela se passe à huis clos. La question de ce conseiller était très floue et nous l'avons gardée en séance publique et avions contacté le groupe Ecolo pour leur dire de faire attention à cette interpellation. Il a finalement décidé de citer des noms. Déontologiquement c’est un gros problème. C'est pour cela que nous avons retiré la vidéo. Ce conseiller a créé lui-même la situation actuelle, c'est donc étrange qu’il se pose en victime. Ce sont des méthodes d'extrême droite et nous l’avions prévenu avant le conseil,” ajoute le porte-parole Rachid Barghouti.

Le procès-verbal du conseil communal devrait flouter les noms cités. La commune espère la réception de l’avis juridique sur la vidéo ce lundi. Évidemment la bourgmestre ne compte pas démissionner.