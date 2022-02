C’est un terrain inoccupé du quartier d’Esseghem longeant les voies ferroviaires, à deux pas du cimetière de Jette et des tours de logements sociaux. Ce lopin de terre de forme longitudinale, à côté duquel on passe sans y prêter attention, suscite aujourd’hui beaucoup de tension au sein de la commune du Nord-Ouest bruxellois.

Dans le cadre du Contrat de Quarter Durable Magritte, les autorités communales de Jette avaient en effet pour ambition d’aménager le site en parc avec une piste cyclable le long du chemin de fer. Mais ce projet de verdurisation ne verra vraisemblablement pas le jour… Le terrain, qui faisait partie des biens de la SNCB, a été vendu à un groupe privé pour, selon la commune, y développer des logements.

"On était prêt à donner 1 million"

Cette vente fait bondir les autorités locales, qui dénoncent "les desseins mercantiles de l’entreprise ferroviaire publique belge". "On était prêt à donner 1 million. Mais ils ont augmenté les prix et nous ne savons plus suivre. C’est dommage que la SNCB ait à ce point des pratiques du privé, alors qu’il s’agit d’une boîte publique", déplore le bourgmestre Hervé Doyen (CDH).

Le contrat de quartier (plan de réaménagement avec subsides régionaux) avait pour ambition de "désenclaver" les logements sociaux en offrant un espace vert supplémentaire. "Une nécessité", insiste le mayeur, qui rappelle que, si les terrains sont constructibles, ils se situent en zones définies comme inondables. "C’est une aberration qu’on veuille construire dans le quartier de la commune déjà le plus densément peuplé."

La SNCB se défend

Du côté de la SNCB, on se défend et on assure être "en dialogue ouvert et constant avec la commune de Jette". L’entreprise publique autonome dit suivre des "règles précises" concernant la valorisation de ses terrains. "La SNCB applique les principes de transparence et d'égalité en procédant par des appels d'offres publics. Il n'y a en effet pas de droit de préemption pour les communes sur les propriétés de la SNCB", indique la porte-parole, qui assure que des "évaluations indépendantes" ont eu lieu pour fixer le prix. "Il n'est également pas possible de vendre un bien sous la valeur comptable, en d'autres mots, à perte."

Le bourgmestre de Jette ne compte cependant pas s’arrêter là et annonce déjà interpeller les instances régionales et fédérales. "Après avoir tout tenté pour acquérir le terrain sans succès, vu les refus systématiques de la SNCB et bien que nous ne maîtrisions pas l’issue définitive des demandes des promoteurs et des demandes de permis d’urbanisme qui seraient déposées, nous activerons tous les leviers possibles pour offrir à ce quartier le projet d’espace public et de vie que nous considérons le meilleur pour ses habitantes et ses habitants."