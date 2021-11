Olivier Maingain critique la clé de répartition et "tire la sonnette d’alarme" quant au manque d’implication des acteurs locaux. "C’est pour nous une atteinte à l’autonomie communale." Le ministre réagit.

C’est un bras de fer entre Région et communes, entre régionalistes et municipalistes, entre Défi… et Défi. Le collège échevinal de Woluwe-Saint-Lambert, mené par l’indétrônable Olivier Maingain (Défi), a pris l’initiative d’ester en justice devant le Conseil d’État les instances régionales.

L’objet de la discorde : la revalorisation salariale des employés communaux négociée par la Région, à l’initiative de… Bernard Clerfayt (Défi), ministre bruxellois des Pouvoirs locaux. Une mesure prise pour combler l’écart entre les salaires des employés des communes et CPAS bruxellois et ceux de leurs homologues des entités de Flandre et Wallonie, et de la Région. Car il faut dire que cet écart met à mal les administrations locales de la capitale, confrontées à un déficit d’attractivité et une “fuite des talents” vers d’autres administrations.

Sauf que voilà : le collège woluwéen estime que cette valorisation “représente un coût annuel financier important, non compensé par les subventions octroyées, qui grève la liberté et la capacité de la commune à réaliser ses missions d’intérêt communal”.

(...)