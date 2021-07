Après la défaite des Diables rouges contre l'Italie en quart de finale de l'Euro, la tension est montée dans le centre de la capitale, ce vendredi soir.Suite à des affrontements avec les forces de l'ordre, la police a utilisé des canons à eau non loin de la Place de la Bourse. Selon les informations de nos confères flamands à HLN, des jeunes auraient lancé différents projectiles, comme des bouteilles et des trotinettes électriques, sur la police. Celle-ci aurait ensuite réagi en utilisant du gaz lacrymogène et en déployant un canon à eau.

Olivier Slosse, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles, a confirmé HLN que des des troubles étaient en cours vers minuit dans les environs de la Bourse. "L'atmosphère y est tendue et il y a encore beaucoup de monde dans le centre".

© AP