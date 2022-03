"Il s'agit d'une véritable expédition punitive commise dans le milieu roumain de la construction", a exposé la procureure. "Monsieur M.K., la victime, a été violemment frappée et a reçu deux coups de couteau dans le dos, dont un l'a blessé. Mais ce n'était pas lui qui était visé, c'était son ouvrier. Ce dernier avait un différend financier avec son ancien patron, à qui il réclamait la somme de 700 euros qu'il ne lui avait jamais versée. L'ancien patron lui avait alors fixé rendez-vous pour discuter. Il s'est avéré que c'était un guet-apens".

Le 15 mars 2021 vers 22h00, la victime, M.K., s'est rendu au rendez-vous en question, au rond-point Pannenhuis à Laeken, à la place de son ouvrier qui était paniqué. Selon sa déclaration, plusieurs hommes sont descendus d'au moins trois véhicules et se sont directement rués sur lui. Ils l'ont tabassé violemment et l'un d'eux l'a poignardé dans le bas du dos. Il a subi une incapacité de travail de quatre mois. La procureure a requis une peine de 9 ans de prison à l'encontre de l'auteur du coup de couteau, qui a été identifié mais est toujours recherché. Elle a ensuite réclamé des peines de huit ans de prison à l'encontre du commanditaire, l'ancien patron de l'homme qui était visé au départ, et à l'encontre de celui qui a fixé le rendez-vous à ce dernier. Enfin, elle a requis une peine de 7 ans de prison à l'encontre du quatrième prévenu, en aveu d'avoir porté des coups.