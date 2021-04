Sur la terrasse en bois qui donne sur la Grand-Place de Bruxelles, les tables sont espacées et disposées en ligne de trois groupes de chaises. "Normalement, il y a 80 places assises sur cette terrasse. Là il y en a 60", indique Jean-Philippe Bosman, patron du café-restaurant Le Roy d’Espagne. "Mon objectif est de proposer un espace 100 % safe aux clients. J’ai des enfants. Je veux que les familles se disent en choisissant notre établissement, ici nous sommes totalement en sécurité.

Le restaurant Le Roy d’Espagne est l’un des huit établissements choisis par la Ville de Bruxelles pour obtenir le label Covid safe. "C’est un projet pilote", précise la porte-parole du bourgmestre de Bruxelles Philippe Close (PS). "L’objectif est de voir comment on peut les équiper en nouvelles technologies comme des systèmes de filtration d’air pour qu’ils soient les plus safe possible. On les met en relation avec des entreprises belges qui proposent ce type de technologies."