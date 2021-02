Testing Covid à Bruxelles : quand tout va bien, il faut le dire aussi BruxellesHumeur Alexis Carantonis © BELGA

Louise a pris conscience d'avoir perdu le goût ce dimanche matin. L'agueusie étant un symptôme marqueur d'une infection Covid-19, elle s'isole et souhaite se faire dépister. Deux heures plus tard, elle se faisait tester, sur rendez-vous, sans file, en quelques minutes. Moins de 30 heures plus tard, malgré un dimanche, elle avait le résultat de son test sur son smartphone. Oui, la Belgique et Bruxelles ont commis pas mal d'erreurs dans la gestion de cette crise. Mais quand les choses fonctionnent de manière optimale, faut-il le dire aussi.