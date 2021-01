Afin de permettre un retour à l’école dans les meilleures conditions de sécurité pour l’ensemble du personnel et des élèves des écoles communales, le pouvoir organisateur de la commune de Jette a organisé, le lundi 4 janvier, un testing généralisé pour l’ensemble des membres du personnel de ses écoles. Les tests antigéniques (par prélèvement dans le nez et la gorge avec résultat en moins de 30 minutes) ont été effectués par du personnel médical (médecins et infirmiers). Tous les membres du personnel (directions, enseignants, accueillants, personnel administratif et de nettoyage) étaient invités à y prendre part.

En cas de résultat positif, un test PCR classique et une mise en quarantaine étaient de mise pour les membres du personnel concernés, jusqu’à la réception du résultat. Mais cette étape n’a pas été nécessaire puisque sur les près de 500 tests réalisés à Jette tous se sont révélés négatifs. Un constat qui donne à penser que les règles sanitaires sont largement respectées par le personnel des écoles communales. La commune s’en félicite et tient à remercier tous les membres du personnel de ses écoles pour leur engagement dans cette lutte contre la propagation du virus.