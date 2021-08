Iriscare, l’organisme bruxellois de protection sociale, a annoncé ce lundi trois mesures pour lutter contre le coronavirus dans les maisons de repos et de soins de la capitale : des tests rapides généralisés au retour de vacances, un dépistage préventif obligatoire, et la poursuite de la sensibilisation du personnel.

Dès le 15 juillet, les maisons de repos et maisons de repos et de soins (MR-MRS) devront organiser systématiquement un test antigénique rapide pour chaque membre du personnel qui revient de vacances. Ce test doit être effectué le jour où il revient de congé, et ce, quel que soit l'endroit ou le pays d’où il revient et peu importe qu'il soit vacciné ou non. 250 tests antigéniques rapides ont donc été livrés par Iriscare dans chaque MR-MRS.

Dès septembre, les MR-MRS qui n’auront pas atteint un taux de vaccination de 70% pour leur personnel et de 90% pour leurs résidents (basé sur les chiffres de Sciensano) devront effectuer un testing préventif de l’ensemble du personnel.

De même, de nouvelles campagnes de sensibilisation à la vaccination seront organisées au sein des différentes maisons de repos.

Pour le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Écolo), "l’efficacité de la vaccination est maintenant visible, mais nous devons rester vigilants ! C’est pourquoi nous renforçons encore le dispositif de lutte contre le virus. D’une part, en prenant la mesure des risques qui pèsent toujours sur nos institutions, et en intensifiant encore nos dispositifs de dépistage proactifs et préventifs. D’autre part, en continuant à dialoguer avec le personnel des maisons de repos pour que le choix de la vaccination devienne évident. Nous comptons sur eux pour protéger les plus vulnérables".